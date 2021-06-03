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Протасевич перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии

Как утверждает оппозиционер, все действия они обсуждали в секретном чате. В частности, там принимались решения, когда и где проводить акции, а также давались указания об информационной повестке дня.

3 июня, 17:57

Роман Протасевич перечислил имена людей, причастных к организации протестов в Белоруссии. Видео © Телеканал ОНТ

Арестованный в Минске сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью белорусскому телеканалу ОНТ рассказал о причастных к координации незаконных акций на территории республики. По его словам, вся коммуникация относительно уличных протестов осуществлялась через секретный чат.

Так, по словам Романа, ответственными за "всю информационную войну" являются Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вячорка, Антон Мотолько, Даниил Богданович, Артём Шрайбман, Эдуард Пальчис и его супруга Виктория, Евгений Юшкевич, Анастасия Рогатко, Евгений Малаховский, Дмитрий Навоша и другие представители оппозиции.

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В секретном чате координаторы обсуждали информацию по поводу протестов. В частности, там принимались решения, когда и где проводить акции, а также давались указания о том, какую следует держать информационную повестку дня.

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Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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