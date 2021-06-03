Протасевич перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии

Роман Протасевич перечислил имена людей, причастных к организации протестов в Белоруссии. Видео © Телеканал ОНТ

Арестованный в Минске сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью белорусскому телеканалу ОНТ рассказал о причастных к координации незаконных акций на территории республики. По его словам, вся коммуникация относительно уличных протестов осуществлялась через секретный чат.

Так, по словам Романа, ответственными за "всю информационную войну" являются Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вячорка, Антон Мотолько, Даниил Богданович, Артём Шрайбман, Эдуард Пальчис и его супруга Виктория, Евгений Юшкевич, Анастасия Рогатко, Евгений Малаховский, Дмитрий Навоша и другие представители оппозиции.

В секретном чате координаторы обсуждали информацию по поводу протестов. В частности, там принимались решения, когда и где проводить акции, а также давались указания о том, какую следует держать информационную повестку дня.