Арестованный в Белоруссии сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью ОНТ раскрыл имя человека, которого он подозревает в подставе.

Так, по словам блогера, предателем оказался некий Даниил Богданович из окружения экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Именно с ним у Протасевича был конфликт, о котором он ранее рассказывал. Также, по словам оппозиционера, Богданович был в курсе того, что Роман прилетает в Вильнюс рейсом авиакомпании Ryanair.

Как уже ранее писал Лайф, человек, подставивший Протасевича, связан с киберпартизанами и лжеминированиями в Белоруссии. Оппозиционер отметил, что с Богдановичем у него был серьёзный личностный конфликт. По словам Романа, у них обоих сильные характеры.