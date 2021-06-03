Из окружения Тихановской: Протасевич назвал имя сдавшего его человека
Именно с ним у оппозиционера был конфликт, о котором он ранее рассказывал. Также, по словам Романа, этот знакомый был в курсе, что он прилетает в Вильнюс рейсом авиакомпании Ryanair.
Роман Протасевич. Фото © Соцсети
Арестованный в Белоруссии сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью ОНТ раскрыл имя человека, которого он подозревает в подставе.
Так, по словам блогера, предателем оказался некий Даниил Богданович из окружения экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Именно с ним у Протасевича был конфликт, о котором он ранее рассказывал. Также, по словам оппозиционера, Богданович был в курсе того, что Роман прилетает в Вильнюс рейсом авиакомпании Ryanair.
Как уже ранее писал Лайф, человек, подставивший Протасевича, связан с киберпартизанами и лжеминированиями в Белоруссии. Оппозиционер отметил, что с Богдановичем у него был серьёзный личностный конфликт. По словам Романа, у них обоих сильные характеры.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.
Лента новостей
"Минск три дня жил в хаосе": Протасевич в телеинтервью раскаялся в организации белорусских погромов в августе 2020 года
сегодня в 17:33
На Украине продали первую тюрьму: Львовская колония ушла с молотка "на распродаже" почти за 14 миллионов долларов
сегодня в 17:22
Дмитрия Гудкова отпустили из ИВС без избрания меры пресечения
сегодня в 17:16
Комментариев: 0