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Из окружения Тихановской: Протасевич назвал имя сдавшего его человека

Именно с ним у оппозиционера был конфликт, о котором он ранее рассказывал. Также, по словам Романа, этот знакомый был в курсе, что он прилетает в Вильнюс рейсом авиакомпании Ryanair.

3 июня, 17:37

Роман Протасевич. Фото © Соцсети

Арестованный в Белоруссии сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью ОНТ раскрыл имя человека, которого он подозревает в подставе.

Так, по словам блогера, предателем оказался некий Даниил Богданович из окружения экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Именно с ним у Протасевича был конфликт, о котором он ранее рассказывал. Также, по словам оппозиционера, Богданович был в курсе того, что Роман прилетает в Вильнюс рейсом авиакомпании Ryanair.

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Как уже ранее писал Лайф, человек, подставивший Протасевича, связан с киберпартизанами и лжеминированиями в Белоруссии. Оппозиционер отметил, что с Богдановичем у него был серьёзный личностный конфликт. По словам Романа, у них обоих сильные характеры.

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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