"Минск три дня жил в хаосе": Протасевич в телеинтервью раскаялся в организации белорусских погромов в августе 2020 года

Белорусский оппозиционер, после задержания которого разразился международный скандал, полностью признал вину и подробно рассказал, как действовал в разгар беспорядков.