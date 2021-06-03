"Минск три дня жил в хаосе": Протасевич в телеинтервью раскаялся в организации белорусских погромов в августе 2020 года
Белорусский оппозиционер, после задержания которого разразился международный скандал, полностью признал вину и подробно рассказал, как действовал в разгар беспорядков.
Протасевич заявил, что раскаялся в организации белорусских погромов в августе 2020 года.
Видео © ОНТ
Белорусский оппозиционер Роман Протасевич заявил, что полностью признаёт свою вину по 342-й статье Уголовного кодекса республики ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Признание прозвучало в фильме-расследовании "Рейс Афины — Вильнюс". Разбор полёта", показанном по местному телеканалу ОНТ. В нём Протасевич, свободно беседуя с ведущим в режиме интервью, рассказывает о том, как работала редакция телеграм-канала NEXTA во время беспорядков и в чём заключалась его непосредственная роль.
"Я открыто признаю, что я был одним из тех людей, кто публиковал призывы выйти на улицы 9-го числа. Я осознавал, что призывы, которые я опубликовал в том числе, они стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки и три дня Минск по сути жил в хаосе", — заявил задержанный активист.
Напомним, что Роман Протасевич был задержан 23 мая после того, как Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В день задержания в телеграм-каналах появилась информация о том, что парень находится в одной из минских больниц в критическом состоянии. На следующий день белорусские силовики опубликовали видео с Протасевичем, на котором он опровергает свои проблемы со здоровьем, а также утверждает, что сотрудничает со следствием и даёт признательные показания об организации массовых беспорядков в столице республики. Появление видео лишь усугубило скандал: многие пользователи Сети выразили мнение, что задержанный на видео выглядит "как заложник" под давлением, а не как человек, который высказывается добровольно.
Из-за экстренной посадки борта и задержания Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано.
Лента новостей
На Украине продали первую тюрьму: Львовская колония ушла с молотка "на распродаже" почти за 14 миллионов долларов
сегодня в 17:22
Дмитрия Гудкова отпустили из ИВС без избрания меры пресечения
сегодня в 17:16
"Решили не заморачиваться": Глава ПИК обвинил "Яндекс" в "воровстве" сервиса аренды жилья
сегодня в 17:06
Комментариев: 0