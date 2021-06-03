На Украине продали первую тюрьму: Львовская колония ушла с молотка "на распродаже" почти за 14 миллионов долларов
По словам министра юстиции Незалежной, 30% вырученных средств пойдут в государственный бюджет, а 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры.
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На Украине региональное отделение Фонда госимущества продало на открытом аукционе Львовскую исправительную колонию № 48. О продаже первой тюрьмы в стране сообщил в "Фейсбуке" министр юстиции Незалежной Денис Малюська.
"Сегодня на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии № 48. Это первая реализация на "большой распродаже тюрем", — написал в своём посте глава Минюста.
Результаты аукциона также опубликовал портал "ProZorro.продажи", указав, что победителем на прошедших торгах стала зарегистрированная во Львове компания "Девелопмент инжиниринг сервис", которая занимается строительством.
По словам Малюськи, за право стать первым частным собственником колонии соревновались семь участников, а в ходе торгов стоимость объекта выросла втрое — до 377,5 миллиона гривен (около 13,9 миллиона долларов) от стартовой цены в 132,6 миллиона гривен. При этом министр отметил, что 30% от вырученных с продажи средств будут направлены в государственный бюджет, а 70% пойдут на восстановление тюремной инфраструктуры.
"Большая распродажа тюрем" превратится в "большую стройку тюрем". Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства", — сказал Малюська.
Как стало известно, нынешние торги были первым на Украине успешным аукционом по продаже исправительного учреждения. Так, в марте этого года за 220 миллионов гривен (8 миллионов долларов) на торги был выставлен Ирпенский исправительный центр, но мероприятие не состоялось в связи с отсутствием участников. На повторном аукционе в апреле данный лот продавали за полцены, однако никто не подал на него заявку.
Напомним, что "большая распродажа тюрем" была объявлена на Украине ещё прошлым летом. Тогда же глава Минюста страны отметил, что это позволит улучшить качество содержания заключённых, не привлекая средства из госбюджета.
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