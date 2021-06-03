На Украине продали первую тюрьму: Львовская колония ушла с молотка "на распродаже" почти за 14 миллионов долларов

По словам министра юстиции Незалежной, 30% вырученных средств пойдут в государственный бюджет, а 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры.