Дмитрия Гудкова отпустили из ИВС без избрания меры пресечения

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова выпустили из изолятора временного содержания без избрания какой-либо меры пресечения. Об этом сообщила супруга политика Валерия.

"У меня есть заявление: Дмитрия Гудкова везут в Главное следственное управление на Новослободской, 45. Там ему вернут паспорт и отпустят по истечении срока задержания без меры пресечения", — сказала она журналистам.