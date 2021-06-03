Дмитрия Гудкова отпустили из ИВС без избрания меры пресечения
Экс-депутату так и не предъявили обвинения по уголовному делу об имущественном ущербе, из-за которого он был задержан.
Дмитрий Гудков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова выпустили из изолятора временного содержания без избрания какой-либо меры пресечения. Об этом сообщила супруга политика Валерия.
"У меня есть заявление: Дмитрия Гудкова везут в Главное следственное управление на Новослободской, 45. Там ему вернут паспорт и отпустят по истечении срока задержания без меры пресечения", — сказала она журналистам.
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Таким образом, Гудкову так и не предъявили обвинения по уголовному делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах, из-за которого его задержали.
Напомним, что Дмитрий Гудков ранее сообщил в своём телеграм-канале о том, что полицейские начали проводить обыск у него на даче под Коломной. Позже стало известно, что его задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды. Своей вины экс-парламентарий не признавал.
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