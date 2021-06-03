Квартиру Марии Максаковой в центре Москвы обнесли на 400 тысяч долларов
Артистка не появлялась в ней с 2016 года, за это время преступники похитили кругленькую денежную сумму и 31 картину.
Фото © ТАСС / Александр Шалгин
В центре Москвы, на Краснопресненской набережной, обокрали квартиру оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс. Об этом Лайфу сообщил источник.
В данной квартире певица не была с 2016 года. Она подарила недвижимость своему знакомому, который должен был её продать, но его обманули покупатели. После ряда поданных заявлений в полицию Максаковой удалось отсудить квартиру, но за время отсутствия хозяйки из неё пропало много ценных вещей.
В частности, более 50 тысяч долларов и 40 тысяч евро было похищено из сейфа. Кроме того, из дома артистки пропала 31 картина общей стоимостью в 300 тысяч долларов. Злоумышленников ищут.
Ранее Лайф подробно писал о взаимоотношениях между Марией Максаковой и её бывшим мужем, криминальным авторитетом Владимиром Тюриным.
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