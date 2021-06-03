Дания отозвала разрешение на строительство конкурента "Северного потока – 2"

Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу. Об этом сообщается на сайте оператора транспортной системы страны Energinet.

"12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения", — говорится в сообщении.

Поводом для отмены разрешения стала недостаточная изученность вопроса защиты природы во время строительства газопровода. Отмечается, что в 2019 году проект получил одобрение от экологов и до 31 мая 2021 года работы на участке велись полным ходом. Теперь же строительство будет приостановлено.