Борт Air France изолирован в аэропорту Парижа после сообщения об угрозе взрыва
Отмечается, что все пассажиры были благополучно эвакуированы. Сейчас правоохранители проверяют лайнер на предмет наличия опасного устройства.
Фото © Pixabay
Самолёт Air Francе, прилетевший из столицы Чада, проверяют в аэропорту Руасси — Шарль де Голль после сообщений о возможном наличии бомбы на борту. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.
"По просьбе премьер-министра была открыта межведомственная кризисная группа в связи с подозрением о наличии взрывного устройства на борту рейса Air France Нджамена — Париж", — написал глава МВД Жеральд Дарманен на своей странице в "Твиттере".
Отмечается, что все пассажиры были благополучно эвакуированы. Сейчас борт изолировали, правоохранители проверяют, действительно ли в лайнере заложена взрывчатка.
Ранее самолёт Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва. После семичасовой задержки пассажиры вылетели в Краков на запасном самолёте. Согласно имеющимся данным, ничего подозрительного на борту в итоге обнаружено не было.
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