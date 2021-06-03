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Борт Air France изолирован в аэропорту Парижа после сообщения об угрозе взрыва

Отмечается, что все пассажиры были благополучно эвакуированы. Сейчас правоохранители проверяют лайнер на предмет наличия опасного устройства.

3 июня, 16:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самолёт Air Francе, прилетевший из столицы Чада, проверяют в аэропорту Руасси — Шарль де Голль после сообщений о возможном наличии бомбы на борту. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.

"По просьбе премьер-министра была открыта межведомственная кризисная группа в связи с подозрением о наличии взрывного устройства на борту рейса Air France НджаменаПариж",написал глава МВД Жеральд Дарманен на своей странице в "Твиттере".

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Отмечается, что все пассажиры были благополучно эвакуированы. Сейчас борт изолировали, правоохранители проверяют, действительно ли в лайнере заложена взрывчатка.

Ранее самолёт Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва. После семичасовой задержки пассажиры вылетели в Краков на запасном самолёте. Согласно имеющимся данным, ничего подозрительного на борту в итоге обнаружено не было.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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