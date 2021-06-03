Борт Air France изолирован в аэропорту Парижа после сообщения об угрозе взрыва

Самолёт Air Francе, прилетевший из столицы Чада, проверяют в аэропорту Руасси — Шарль де Голль после сообщений о возможном наличии бомбы на борту. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции.

"По просьбе премьер-министра была открыта межведомственная кризисная группа в связи с подозрением о наличии взрывного устройства на борту рейса Air France Нджамена — Париж", — написал глава МВД Жеральд Дарманен на своей странице в "Твиттере".

Отмечается, что все пассажиры были благополучно эвакуированы. Сейчас борт изолировали, правоохранители проверяют, действительно ли в лайнере заложена взрывчатка.