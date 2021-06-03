Бетонная плита насмерть придавила троих детей в селе под Воронежем

В МЧС информацию о происшествии подтверждают, но, по данным ведомства, под завалами могут находиться два или три ребёнка, живы они или нет, не уточняется. О ЧП спасателям сообщили в 18:10, произошло обрушение плиты перекрытия. Наш источник заявил, что участок и дом были заброшенными, там много лет никто не жил. Что там делали дети, пока не известно.