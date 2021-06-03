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Бетонная плита насмерть придавила троих детей в селе под Воронежем

В дачном доме произошло обрушение перекрытия. Для разбора завала на место следует тяжёлый кран.

3 июня, 16:29
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты недостроенного дома в селе Копанище Воронежской области. Об этом Лайфу сообщил источник.

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В МЧС информацию о происшествии подтверждают, но, по данным ведомства, под завалами могут находиться два или три ребёнка, живы они или нет, не уточняется. О ЧП спасателям сообщили в 18:10, произошло обрушение плиты перекрытия. Наш источник заявил, что участок и дом были заброшенными, там много лет никто не жил. Что там делали дети, пока не известно.

Сейчас в селе работают спасатели и медики, выехали следователи. Для разбора завала на место следует тяжёлый кран.

А ранее Лайф рассказывал, что в Барнауле дети сбросили с высоты 15-го этажа пятилитровую бутылку с водой, которая угодила в голову проходившему мимо четверокласснику. Мальчика оперативно госпитализировали, в больнице ему диагностировали перелом шеи.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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