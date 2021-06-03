В Москве школьница месяцами молила спасти её от отчима-педофила, но мать не воспринимала слова подростка всерьёз

В Москве полиция задержала 37-летнего мужчину, которого падчерица обвинила в многократных изнасилованиях. Об этом Лайфу рассказал источник. Отмечается, что девочка на протяжении долгого времени жаловалась матери на домогательства, однако та не воспринимала её слова всерьёз и списывала их на неприязненные отношения между мужем и дочерью.

Как уточнил источник, в полицию обратился заместитель главврача больницы, который рассказал о 16-летней пациентке, признавшейся, что отчим вступал с ней в интимную связь. По данным полиции, девочка живёт с мамой и неродным отцом, который появился в их семье в 2012 году. Уточняется, что сексуальные действия насильственного характера в отношении падчерицы мужчина совершал в период с 2018 года по январь 2020-го. Делал он это тогда, когда матери девочки не было дома.

Источник также сообщает, что школьница долгое время просила маму записать её к психологу и рассказывала о приставаниях отчима, но женщина думала, что дочь всё выдумывает, а помощь специалиста ей не нужна, так как в семье всё хорошо. В то же время подросток причинял себе боль, в частности травмировал руки. Девочка стала плохо учиться, жаловалась на плохое самочувствие и часто запиралась в комнате. В итоге несовершеннолетнюю всё же отправили к психологу, где она, вероятно, и сообщила о случившемся.

По данным источника, отношения между мужчиной и девочкой, когда он только сошёлся с её мамой, были хорошими. Отчим помогал падчерице делать уроки, они проводили вместе много времени. Через какой-то период ситуация ухудшилась, начались ссоры, которые исчезли по прошествии времени, а позже снова вернулись. Поэтому, когда девочка рассказывала маме о домогательствах, та думала, что она так мстит отчиму из-за обиды.

Отмечается, что сам мужчина является замкнутым человеком и небыстро сходится с людьми. Он не любит большие компании и постоянно играет в компьютерные игры. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетнего".