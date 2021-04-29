"Даже не поняла, что с ней делали": В Волгограде отчим насиловал 9-летнюю дочь, скрывая это 1,5 года

Полгода назад жизнь Инны Докучаевой — мастера маникюра из Волгограда — разрушилась после разговора с 9-летней дочерью. Накануне новый муж женщины — Антон — попросил повлиять на девочку, с которой он немного поругался. Поэтому Инна пошла к дочери выпытывать, что она с отчимом не поделила. А девочка от всех расспросов начала плакать и говорить, что у них с папой секрет, о котором нельзя рассказывать, пишет V1.

Я стала допытывать её, она начала плакать. Чем больше я расспрашивала её, тем сильнее она плакала. Тогда я спросила: "Дочь, а Антон тебя нигде не трогает?" Она ответила, что трогает... Инна Докучаева

Фото © Instagram / doka_nails

Желая немедленно во всём разобраться, Инна позвонила мужу и попросила его вернуться домой. Встретившись с напором жены, мужчина во всём сознался — он уже полтора года насилует падчерицу. Запаниковав, Антон схватился за нож и попросил его изуродовать, потому что он это заслужил. Однако Инна испугалась неадекватного поведения мужа и позвонила отцу, чтобы он забрал её и детей — 9-летнюю дочь и 6-месячного общего сына.

Дочка даже не поняла, что с ней делали... Она папу до последнего пыталась оправдать, переживала, что у нас и правда произошёл скандал. Потом Аня всё же призналась мне, что мой муж "вставлял писю в её писю", что гладил везде, показывал ей разные фильмы о том, как это всё делается Инна Докучаева

Фото © Instagram / doka_nails

Женщина сразу же написала заявление на нового супруга, однако расследование начало очень быстро принимать подозрительный характер. Первая экспертиза показала, что Антон совершенно адекватен, а вот вторая — с теми же специалистами — указала на неадекватность преступника. Инна уверена, что во всём виноваты родители мужа — известные и влиятельные врачи. Мать Антона уже звонила женщине и просила её не раздувать скандал, забрать заявление, но Инна была непреклонна.

Она обещала обеспечить нас психологами и психиатрами, плакала. Она говорила мне, что я испорчу жизнь её сыну, а про мою дочь никто не думал Инна Докучаева

Фото © Instagram / doka_nails

Сперва родители Антона обвинили Инну в том, что она пытается нажиться за их счёт, забыв, что сама женщина — из обеспеченной семьи и в деньгах не нуждается. Затем они начали рассказывать СМИ, что Инна просто пытается так пропиариться, приведя маму девочки в бешенство. Она считает, что ни одна мать не выберет такую славу. С её девочкой полгода занимаются психологи, но подвижек нет. Из-за травмы девочка регрессировала в развитии.

Авторы