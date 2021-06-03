В Подмосковье на площади 3 тысячи квадратов полыхает завод, огонь тушат с вертолётов

В Подмосковье загорелся машиностроительный завод, к тушению привлекли вертолёты. Видео © LIFE

В подмосковном Подольске, в микрорайоне Климовск, на территории машиностроительного завода вспыхнул пожар. В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 16:40 мск, прибывшие на место спасатели зафиксировали горение мусора на открытой площадке.

Отмечается, что на момент приезда пожарных расчётов площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, однако на данный момент она увеличилась до 3000. К тушению возгорания привлечено два пожарных вертолёта Ка-32, ими совершено уже 19 сбросов воды.

Лайф публикует видео с места событий. На кадрах видно, что огонь охватил достаточно большую территорию, а языки пламени устремляются вверх, где постепенно превращаются в столбы чёрного дыма, заметного за много километров.