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В Подмосковье на площади 3 тысячи квадратов полыхает завод, огонь тушат с вертолётов

Совершено уже 19 сбросов воды. Уточняется, что на территории машиностроительного предприятия горит мусор. Дым от пожара виден за много километров.

3 июня, 16:50

В Подмосковье загорелся машиностроительный завод, к тушению привлекли вертолёты. Видео © LIFE

В подмосковном Подольске, в микрорайоне Климовск, на территории машиностроительного завода вспыхнул пожар. В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 16:40 мск, прибывшие на место спасатели зафиксировали горение мусора на открытой площадке.

Отмечается, что на момент приезда пожарных расчётов площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, однако на данный момент она увеличилась до 3000. К тушению возгорания привлечено два пожарных вертолёта Ка-32, ими совершено уже 19 сбросов воды.

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Лайф публикует видео с места событий. На кадрах видно, что огонь охватил достаточно большую территорию, а языки пламени устремляются вверх, где постепенно превращаются в столбы чёрного дыма, заметного за много километров.

Ранее Лайф рассказывал, что на юге Тегерана вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Предприятие расположено на окраине города в обширной промышленной зоне всего в нескольких сотнях метров от жилых кварталов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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