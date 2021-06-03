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Бобровский в старте: Назван состав сборной России по хоккею на суперматч с Канадой

Основной вратарь нашей команды на этом турнире Александр Самонов начнёт встречу в запасе.

3 июня, 17:00
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Голкипер Сергей Бобровский, который не так давно присоединился к нашей сборной на ЧМ в Риге, займёт место в воротах с первых минут матча против Канады.

Состав сборной России:

Вратарь: Бобровский (Самонов — в запасе)

Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко.

Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Бурдасов.

Третье звено: Зуб — Орлов, Барабанов — Морозов — Тарасенко.

Четвёртое звено: Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.

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Добавим, что встреча начнётся в 20:15 по московскому времени. Победитель выйдет в полуфинал чемпионата мира в Риге.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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