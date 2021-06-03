Протасевич заявил, что уважает Лукашенко Видео © ОНТ

Задержанный в Минске Роман Протасевич заявил, что "безусловно" уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко. Признание прозвучало в фильме-расследовании "Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полёта", показанном по местному телеканалу ОНТ.

"Я не буду скрывать, я много критиковал Александр Григорьевича, естественно, потому что, как мне казалось, были для этого причины", — рассуждает он.

По словам Протасевича, он всю жизнь был журналистом, но по мере того, как он втягивался в какие-то политические процессы, он начинал понимать, что многие вещи, за которые критикуют Лукашенко, являются "попыткой давления".

"Во многих моментах он поступал, извиняюсь за такое выражение, как человек со стальными яйцами, несмотря на всё давление", — резюмировал задержанный активист.

Напомним, что Роман Протасевич был задержан 23 мая после того, как Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В день задержания в телеграм-каналах появилась информации о том, что парень находится в одной из минских больниц в критическом состоянии. На следующий день белорусские силовики опубликовали видео с Протасевичем, на котором он опровергает свои проблемы со здоровьем, а также утверждает, что сотрудничает со следствием и даёт признательные показания об организации массовых беспорядков в столице республики. Появление видео лишь усугубило скандал: многие пользователи Сети выразили мнение, что задержанный на видео выглядит "как заложник" под давлением, а не человек, который высказывается добровольно.