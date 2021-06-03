Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова назвала города России, из которых возобновлено авиасообщение с Минском

По словам представителя МИД РФ, транспортное сообщение важно для укрепления связей между союзными странами.

3 июня, 17:48
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие сотрудничества Белоруссии с субъектами РФ, в том числе с Республикой Крым, всячески приветствуется. Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, заморозив много маршрутов, отметила дипломат в интервью радио "Комсомольская правда".

"Стало недавним решением оперативного штаба — с 10 июня количество авиарейсов по маршруту Москва — Минск увеличится до 10 раз в неделю на взаимной основе", — рассказала Захарова.

Авиасообщение с республикой активно восстанавливается по мере нормализации эпидемиологической ситуации. Так, помимо Москвы возобновлены на взаимной основе авиарейсы между белорусской столицей и Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Калининградом, Казанью и Нижним Новгородом, пояснила дипломат.

Российским самолётам разрешили садиться в немецких аэропортах

Российским самолётам разрешили садиться в немецких аэропортах

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой проработает вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение было дано компетентным ведомствам.

В Крыму прокомментировали угрозы Киева ввести санкции против Минска из-за полётов "Белавиа" на полуостров

В Крыму прокомментировали угрозы Киева ввести санкции против Минска из-за полётов "Белавиа" на полуостров

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Захарова рекомендовала обратиться к России переживающим за своё барбекю американцам

сегодня в 17:18

Российским самолётам разрешили садиться в немецких аэропортах

вчера в 20:02

"Таким людям здесь не место": Блогер-спортсмен Саша Стоун возмутился выступлением тиктокера Дани Милохина на ПМЭФ

сегодня в 17:29

"Виртуальная пачка денег": Экономист перечислил особенности цифрового рубля

сегодня в 18:19

Протасевич перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии

сегодня в 17:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1