Захарова назвала города России, из которых возобновлено авиасообщение с Минском
По словам представителя МИД РФ, транспортное сообщение важно для укрепления связей между союзными странами.
Фото © ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие сотрудничества Белоруссии с субъектами РФ, в том числе с Республикой Крым, всячески приветствуется. Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, заморозив много маршрутов, отметила дипломат в интервью радио "Комсомольская правда".
"Стало недавним решением оперативного штаба — с 10 июня количество авиарейсов по маршруту Москва — Минск увеличится до 10 раз в неделю на взаимной основе", — рассказала Захарова.
Авиасообщение с республикой активно восстанавливается по мере нормализации эпидемиологической ситуации. Так, помимо Москвы возобновлены на взаимной основе авиарейсы между белорусской столицей и Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Калининградом, Казанью и Нижним Новгородом, пояснила дипломат.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой проработает вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение было дано компетентным ведомствам.
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