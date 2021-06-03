Захарова назвала города России, из которых возобновлено авиасообщение с Минском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие сотрудничества Белоруссии с субъектами РФ, в том числе с Республикой Крым, всячески приветствуется. Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, заморозив много маршрутов, отметила дипломат в интервью радио "Комсомольская правда".

"Стало недавним решением оперативного штаба — с 10 июня количество авиарейсов по маршруту Москва — Минск увеличится до 10 раз в неделю на взаимной основе", — рассказала Захарова.

Авиасообщение с республикой активно восстанавливается по мере нормализации эпидемиологической ситуации. Так, помимо Москвы возобновлены на взаимной основе авиарейсы между белорусской столицей и Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Калининградом, Казанью и Нижним Новгородом, пояснила дипломат.