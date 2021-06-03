"Виртуальная пачка денег": Экономист перечислил особенности цифрового рубля
Неизвестно, для чего нужны будут банки, поскольку может произойти отток депозитов, предположил специалист.
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Цифровой рубль — нечто среднее между наличными и безналичными деньгами. Валюта будет эмитироваться Центробанком, её станут использовать без участия коммерческих банков, рассказал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Михаил Хромов в беседе с Лайфом.
"Я не слышал, чтобы в мире были деньги именно в такой форме. Но и у самого ЦБ это пока как концепт, он планирует только их ввести", — говорит специалист.
Главное свойство валюты, которое и определяет спрос на неё, делает легитимным — это то, что государство принимает в нём (цифровом рубле. — Прим. Лайфа) налоги. И если в Федеральном казначействе России заявили об этом, то подтверждается серьёзность планов ЦБ по введению такого инструмента, поясняет Михаил Хромов.
Преимуществом цифрового рубля будет то, что в работе с ним не задействованы коммерческие банки и нет банковского риска, например, как в случае с отзывом лицензии.
"То есть у вас будет виртуальная пачка денег, но пока не понятно, как к ней будет осуществляться доступ. Но при этом есть и риски, присущие всем цифровым инструментам, — это утечка пароля или взломы", — предупреждает специалист.
Для чего вообще нужны будут банки, ведь возможен отток депозитов, непонятно, задаётся вопросом эксперт.
В Центробанке рассказали, когда наличные деньги заменит цифровой рубль. По словам представителя регулятора, в пандемию запрос на цифровизацию стал особенно ощутим, поскольку бумага — это отличный источник инфекции.
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