В ХМАО студент-медик зарезал бабушку за отказ принимать его маму в семью
Расправился молодой человек и с братом своего отчима, сыном пенсионерки. Парень пытался инсценировать вооружённое ограбление, спрятав некоторые вещи и орудия убийства.
Фото © LIFE
В Ханты-Мансийске студент-медик убил 80-летнюю свекровь своей матери за то, что она не приняла женщину в семью, терроризируя её в течение восьми лет. Об этом Лайфу рассказал источник.
Пенсионерка неоднократно отзывалась плохо о невестке, утверждая, что та пытается свести её в могилу и забрать квартиру. Такие мысли высказывались в присутствии 19-летнего юноши, которому это не нравилось.
Трагедия произошла, когда студент присутствовал в гостях у бабушки. На кухне она в очередной раз высказалась в адрес матери юноши, что стало последней каплей. Он вывел женщину в коридор и стал бить её ножом. На шум вышел 51-летний брат отчима, который, будучи инвалидом, проживал с ней в одной квартире. Он попытался костылём отогнать нападавшего, но тоже погиб на месте кровавой расправы, рассказал наш источник.
Впоследствии парень попытался инсценировать ограбление, спрятав ноутбук и салфетки с кровью, и обратился к соседу, чтобы тот вызвал полицию. Но оперативникам удалось найти орудия убийства.
Студента задержали, ему уже предъявлено обвинение. Меру пресечения суд изберёт в ближайшее время.
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