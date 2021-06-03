Петербургский историк Олег Соколов, который убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, в течение нескольких лет не оставлял попытки "прижучить" своего давнего оппонента — поэта, режиссёра и политолога Евгения Понасенкова, который якобы украл у него некие научные труды. При этом известно, что в 2018 году Соколов выиграл суд, но Понасенков в дальнейшем подавал обжалование за обжалованием. Так было до сегодняшнего дня, когда Савёловский суд Москвы всё же отклонил иск доцента к политологу: экспертиза доказала, что именно Соколов заимствовал цитаты у Понасенкова. Последний в разговоре с Лайфом назвал свою победу в тяжбе с расчленителем "уникальным случаем для отечественной науки".

"Это абсолютно уникальный случай для отечественной науки, потому что в нашей стране отстоять свои права на научные идеи практически невозможно. Даже не было таких прецедентов. Справедливость обычно торжествует только после смерти, но зло должно быть наказано, иначе оно будет распространяться", — рассказал Понасенков.

Одновременно с этим историк выразил "огромную" благодарность Российской академии наук и Институту российской истории РАН имени Виноградова, эксперты которых в суде предоставили свои заключения в его пользу.

"За то, что меня поддержала РАН, я очень и очень благодарен. А ещё большое моё спасибо сотрудникам Института русского языка и Института истории. Это полный триумф!" — подчеркнул Понасенков.