"Зло должно быть наказано": Историк Понасенков назвал триумфом решение суда по иску доцента-расчленителя Соколова
Последний неоднократно обвинял публициста в краже идей и научных трудов. Сегодня Савёловский суд оставил без удовлетворения очередное прошение кандидата исторических наук.
Олег Соколов и Евгений Понасенков. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER, Дмитрий Астахов / POOL, Прокофьев Вячеслав
Петербургский историк Олег Соколов, который убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, в течение нескольких лет не оставлял попытки "прижучить" своего давнего оппонента — поэта, режиссёра и политолога Евгения Понасенкова, который якобы украл у него некие научные труды. При этом известно, что в 2018 году Соколов выиграл суд, но Понасенков в дальнейшем подавал обжалование за обжалованием. Так было до сегодняшнего дня, когда Савёловский суд Москвы всё же отклонил иск доцента к политологу: экспертиза доказала, что именно Соколов заимствовал цитаты у Понасенкова. Последний в разговоре с Лайфом назвал свою победу в тяжбе с расчленителем "уникальным случаем для отечественной науки".
"Это абсолютно уникальный случай для отечественной науки, потому что в нашей стране отстоять свои права на научные идеи практически невозможно. Даже не было таких прецедентов. Справедливость обычно торжествует только после смерти, но зло должно быть наказано, иначе оно будет распространяться", — рассказал Понасенков.
Одновременно с этим историк выразил "огромную" благодарность Российской академии наук и Институту российской истории РАН имени Виноградова, эксперты которых в суде предоставили свои заключения в его пользу.
"За то, что меня поддержала РАН, я очень и очень благодарен. А ещё большое моё спасибо сотрудникам Института русского языка и Института истории. Это полный триумф!" — подчеркнул Понасенков.
Напомним, историк СПбГУ Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Девушка являлась аспиранткой и сожительницей доцента. Соколова задержали, когда тот пытался избавиться от расчленённых частей тела Ещенко в реке Мойке. Он был арестован, а уже весной 2020-го СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела. Позже на заседании суда Соколов признал вину. Историка-расчленителя приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее Лайф писал, что в суде Соколов назвал истинного виновника убийства Анастасии Ещенко. По его словам, трагедия произошла из-за травли, которую организовал его оппонент Евгений Понасенков. Сам Понасенков неоднократно заявлял, что доцент опасен для студентов. Он подчеркнул, что убитая аспирантка погибла из-за того, что могла раскрыть факт кражи Соколовым его научных концепций, а не из-за ревности, как заявлял обвиняемый.
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