Sony Pictures выкупила права на ремейки "Холопа" — самого кассового российского фильма

Ремейки самого кассового за всю историю российского проката комедийного блокбастера "Холоп" выйдут в восьми странах мира. В Мексике, Индии, Южной Корее, Японии, Испании и Италии их покажет выкупившая права Sony Pictures International Productions. Французские права были приобретены SND Films, а польские — Monolith Films.

"Как только мы посмотрели "Холопа", стало понятно, что это особенный фильм. Мы очень рады адаптировать эту картину для новой аудитории, которой, я уверен, она понравится так же, как и российским кинозрителям", — приводит слова Лэйна Клайна, главы Sony Pictures International Productions, портал Variety.

Вышедший в 2019 году фильм режиссёра Клима Шипенко собрал свыше трёх миллиардов рублей в российском прокате.

"Заключённые сделки — потрясающий успех и ещё одно доказательство того, что классная, понятная история — самое ценное в кинопроизводстве. Уверен в том, что ремейки "Холопа" будут востребованы у зарубежного зрителя и принесут кассовый успех студиям-производителям", — говорит Вадим Верещагин, генеральный директор "Централ партнершип".