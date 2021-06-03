Sony Pictures выкупила права на ремейки "Холопа" — самого кассового российского фильма
В российском прокате картина собрала свыше трёх миллиардов рублей. Глава "Централ партнершип" рад сделкам и надеется, что зритель по всему миру высоко оценит комедию.
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Ремейки самого кассового за всю историю российского проката комедийного блокбастера "Холоп" выйдут в восьми странах мира. В Мексике, Индии, Южной Корее, Японии, Испании и Италии их покажет выкупившая права Sony Pictures International Productions. Французские права были приобретены SND Films, а польские — Monolith Films.
"Как только мы посмотрели "Холопа", стало понятно, что это особенный фильм. Мы очень рады адаптировать эту картину для новой аудитории, которой, я уверен, она понравится так же, как и российским кинозрителям", — приводит слова Лэйна Клайна, главы Sony Pictures International Productions, портал Variety.
Вышедший в 2019 году фильм режиссёра Клима Шипенко собрал свыше трёх миллиардов рублей в российском прокате.
"Заключённые сделки — потрясающий успех и ещё одно доказательство того, что классная, понятная история — самое ценное в кинопроизводстве. Уверен в том, что ремейки "Холопа" будут востребованы у зарубежного зрителя и принесут кассовый успех студиям-производителям", — говорит Вадим Верещагин, генеральный директор "Централ партнершип".
Ранее Лайф рассказывал о другом российском фильме, который вышел на Netflix, — это "Чернобыль" Данилы Козловского. Картину увидят в Японии, США, Южной Корее, в странах Европы, Балтии, в Китае, Мексике, Аргентине, Перу, Бразилии и многих других.
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