Протасевич признался, что жалеет о поездке в Донбасс. Видео © Телеканал ОНТ

Арестованный в Минске сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью белорусскому телеканалу ОНТ рассказал о своей поездке в Донбасс. Он признался, что находился там в 2014 году при батальоне "Азов", но заверил, что в зоне боевых действий не был. Теперь он надеется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не выдаст его Луганску.

"С учётом того, что я не только позволял себе странные высказывания, но и того, что я нарушил журналистскую этику, перейдя все границы, тем более в моём окружении было очень много людей такой идеологии, которую я не поддерживаю... С учётом всего этого я считаю: это была главная ошибка в моей жизни", — сказал Протасевич.

В ЛНР ранее возбудили уголовное дело против сооснователя NEXTA за участие в войне в Донбассе. В республике его обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений. Протасевич в интервью заявил, что это абсолютно логичное действие со стороны представителей местных властей. Он также признался, что боится возможной экстрадиции в ЛНР.

"Я надеюсь, что у Александра Григорьевича найдётся достаточно политической воли, какой-то решимости, чтобы не выдать меня", — сказал оппозиционер.

Заметим, что сейчас в ЛНР выступают с инициативой о введении смертной казни за геноцид народа Донбасса. Зампред местного парламента Дмитрий Хорошилов поддержал соответствующую инициативу от Генпрокуратуры ЛНР.