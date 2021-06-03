"Самая главная ошибка в моей жизни": Протасевич признался, что жалеет о поездке в Донбасс
Белорусский оппозиционер теперь боится экстрадиции в Луганскую Народную Республику и попросил Лукашенко не делать этого.
Протасевич признался, что жалеет о поездке в Донбасс. Видео © Телеканал ОНТ
Арестованный в Минске сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью белорусскому телеканалу ОНТ рассказал о своей поездке в Донбасс. Он признался, что находился там в 2014 году при батальоне "Азов", но заверил, что в зоне боевых действий не был. Теперь он надеется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не выдаст его Луганску.
"С учётом того, что я не только позволял себе странные высказывания, но и того, что я нарушил журналистскую этику, перейдя все границы, тем более в моём окружении было очень много людей такой идеологии, которую я не поддерживаю... С учётом всего этого я считаю: это была главная ошибка в моей жизни", — сказал Протасевич.
В ЛНР ранее возбудили уголовное дело против сооснователя NEXTA за участие в войне в Донбассе. В республике его обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений. Протасевич в интервью заявил, что это абсолютно логичное действие со стороны представителей местных властей. Он также признался, что боится возможной экстрадиции в ЛНР.
"Я надеюсь, что у Александра Григорьевича найдётся достаточно политической воли, какой-то решимости, чтобы не выдать меня", — сказал оппозиционер.
Заметим, что сейчас в ЛНР выступают с инициативой о введении смертной казни за геноцид народа Донбасса. Зампред местного парламента Дмитрий Хорошилов поддержал соответствующую инициативу от Генпрокуратуры ЛНР.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.
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