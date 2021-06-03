Протасевич рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку

Ранее Протасевич также рассказал о причастных к координации незаконных акций на территории республики . По его словам, вся коммуникация относительно уличных протестов осуществлялась через секретный чат. Кроме того, сооснователь NEXTA раскаялся в организации белорусских погромов в августе 2020 года . Оппозиционер, после задержания которого разразился международный скандал, полностью признал вину и подробно рассказал, как действовал в разгар беспорядков.

Напомним, Роман Протасевич был задержан 23 мая после того, как Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В день задержания в телеграм-каналах появилась информация о том, что парень находится в одной из минских больниц в критическом состоянии. На следующий день белорусские силовики опубликовали видео с Протасевичем, на котором он опровергает свои проблемы со здоровьем, а также утверждает, что сотрудничает со следствием и даёт признательные показания об организации массовых беспорядков в столице республики. Появление видео лишь усугубило скандал: многие пользователи Сети выразили мнение, что задержанный на видео выглядит "как заложник" под давлением, а не как человек, который высказывается добровольно.