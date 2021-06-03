Протасевич рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку
Оппозиционер признал свою вину в организации белорусских погромов в августе прошлого года и подробно рассказал, как действовал в разгар беспорядков.
Роман Протасевич. Кадр из видео © Телеканал ОНТ
После завершения протестов в Белоруссии Telegram-канал NEXTA с миллионной аудиторией планировалось перевести на российскую повестку. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил арестованный в Минске сооснователь NEXTA Роман Протасевич.
"Изначально обсуждалось, что после завершения активной части протестов в Беларуси Nexta Live станет "российским", — сказал оппозиционер.
Ранее Протасевич также рассказал о причастных к координации незаконных акций на территории республики. По его словам, вся коммуникация относительно уличных протестов осуществлялась через секретный чат. Кроме того, сооснователь NEXTA раскаялся в организации белорусских погромов в августе 2020 года. Оппозиционер, после задержания которого разразился международный скандал, полностью признал вину и подробно рассказал, как действовал в разгар беспорядков.
Напомним, Роман Протасевич был задержан 23 мая после того, как Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В день задержания в телеграм-каналах появилась информация о том, что парень находится в одной из минских больниц в критическом состоянии. На следующий день белорусские силовики опубликовали видео с Протасевичем, на котором он опровергает свои проблемы со здоровьем, а также утверждает, что сотрудничает со следствием и даёт признательные показания об организации массовых беспорядков в столице республики. Появление видео лишь усугубило скандал: многие пользователи Сети выразили мнение, что задержанный на видео выглядит "как заложник" под давлением, а не как человек, который высказывается добровольно.
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