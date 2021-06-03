В Сочи анонсировали ограничения для электросамокатов
Власти отметили, что попытаются найти компромисс между налаживанием системы работы этого вида бизнеса и безопасностью горожан.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок
В Сочи планируют ввести регламент, регулирующий деятельность компаний по прокату электросамокатов. Сегодня их в курортном городе около семи тысяч, местные жители жалуются на горячую линию, что арендаторы бросают транспортные средства где попало. Кроме того, электросамокаты часто становятся причиной происшествий и травм.
"Любому бизнесу важно дать чёткие правила работы на рынке. Вместе с тем мы прислушиваемся к мнению горожан, проанализировали и учли все поступившие предложения. В частности, необходимо обязательное ограничение порога скорости передвижения этих средств индивидуальной мобильности до 15–20 км/ч. Вопрос правил передвижения на электросамокатах будет вынесен на городскую Комиссию по безопасности дорожного движения", — сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.
На следующей неделе состоится расширенное совещание по этому вопросу с участием крупных собственников этого бизнеса и властей. Услуги по прокату в городе Сочи оказывает шесть крупных сетевых компаний, в основном из Москвы.
Между тем ранее Лайф сообщал, что остро встал вопрос безопасности катания на этом виде монотранспорта в Санкт-Петербурге. Там проходят обыски в крупных сервисах аренды. Поводом стали участившиеся случаи травмирования детей.
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