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"Никогда больше не хочу лезть в политику": Роман Протасевич расплакался и признался в желании жить иначе

Оппозиционер рассказал, что переосмыслил для себя многие вещи, он больше не хочет от кого-то бежать, хотел бы завести семью.

3 июня, 20:26

Роман Протасевич расплакался и признался в желании жить иначе. Видео © Телеканал ОНТ

Арестованный в Минске сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в конце интервью белорусскому телеканалу ОНТ раскаялся и расплакался. Он выразил надежду на то, что сможет исправить свои ошибки и вернуться к обычной жизни.

"Я никогда больше не хочу лезть в политику. Я хочу надеяться, что я смогу всё исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то", — сказал Протасевич.

"Самая главная ошибка в моей жизни": Протасевич признался, что жалеет о поездке в Донбасс

"Самая главная ошибка в моей жизни": Протасевич признался, что жалеет о поездке в Донбасс

Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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