"Никогда больше не хочу лезть в политику": Роман Протасевич расплакался и признался в желании жить иначе
Оппозиционер рассказал, что переосмыслил для себя многие вещи, он больше не хочет от кого-то бежать, хотел бы завести семью.
Роман Протасевич расплакался и признался в желании жить иначе. Видео © Телеканал ОНТ
Арестованный в Минске сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в конце интервью белорусскому телеканалу ОНТ раскаялся и расплакался. Он выразил надежду на то, что сможет исправить свои ошибки и вернуться к обычной жизни.
"Я никогда больше не хочу лезть в политику. Я хочу надеяться, что я смогу всё исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то", — сказал Протасевич.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.
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