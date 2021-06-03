Новые волны коронавирусной инфекции возникнут там, где не проводится масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Там, где нет масштабной вакцинации, со временем будут новые волны", — сказал он в интервью РБК.

Дмитриев добавил, что дополнительный риск связан с мутациями коронавируса. Он анонсировал скорый выход научной статьи, которая подтвердит, что российская вакцина "Спутник V" оказалась самой эффективной для борьбы с существующими видами мутаций.

"Но тем не менее мы видим, что появляются уже и двойные, и тройные, и более сложные мутации. Как итог — прогноз, что мир в этом году победит коронавирус, не сбывается", — сказал Дмитриев, напомнив, что во многих странах вакцинацию еще даже не начинали.