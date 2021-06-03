"Прогноз не сбывается": Глава РФПИ объяснил вероятность новых волн коронавируса
Кирилл Дмитриев анонсировал научную статью, в которой "Спутник V" будет признан самой эффективной вакциной против имеющихся мутаций вируса.
Фото © ТАСС \ Дружинин Алексей
Новые волны коронавирусной инфекции возникнут там, где не проводится масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Там, где нет масштабной вакцинации, со временем будут новые волны", — сказал он в интервью РБК.
Дмитриев добавил, что дополнительный риск связан с мутациями коронавируса. Он анонсировал скорый выход научной статьи, которая подтвердит, что российская вакцина "Спутник V" оказалась самой эффективной для борьбы с существующими видами мутаций.
"Но тем не менее мы видим, что появляются уже и двойные, и тройные, и более сложные мутации. Как итог — прогноз, что мир в этом году победит коронавирус, не сбывается", — сказал Дмитриев, напомнив, что во многих странах вакцинацию еще даже не начинали.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что более 18 миллионов жителей страны уже привились первым компонентом вакцины против коронавируса. На начало июня более 70 тысяч пациентов с ковидом в стране проходят лечение в стационарах, а 1,5 тысячи находятся в отделениях реанимации.
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