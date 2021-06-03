"Чёрную плесень" после CoViD-19 выявили уже и в Мексике

34-летний житель штата Мехико Грегорио Авенданьо стал первым в Мексике, у которого диагностировали "чёрную плесень" — мукормикоз после перенесённого CoViD-19. Сейчас ему срочно нужна операция.

"Врач диагностировал у него мукормикоз — "черную плесень". Они рассказали нам, что это заболевание было диагностировано только в Индии, что они собирались снабдить его лекарствами и что ему срочно нужна операция", — приводит слова брата пациента издание Milenio.

По данным издания, у Грегорио диагностировали CoViD-19 10 мая. Несмотря на диабет, он без проблем перенёс заболевание дома и вышел на работу после сдачи отрицательного теста. Состояние ухудшилось 26 мая. Он перестал есть, а через три дня был доставлен в больницу с параличом лицевого нерва. К 1 июня пациент перестал говорить. Он может лишиться глаза. Также есть опасность заражения мозга и летального исхода.