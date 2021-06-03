Рогозин решил попросить Байдена "наконец угомонить" сторонников санкций
Глава "Роскосмоса" считает нелогичным введение США санкций против российской госкорпорации и попросил американского коллегу передать это.
Дмитрий Рогозин. Фото © "Роскосмос"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин решил обратиться с просьбой к главе NASA Биллу Нельсону. Руководитель российской госкорпорации намерен просить его ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом, чтобы тот "угомонил" сторонников санкций против России.
"Несколько месяцев назад я написал письмо в Министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились", — приводит РИА "Новости" слова Рогозина на ПМЭФ.
США ранее ввели санкции против головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш и ракетно-космического центра "Прогресс". Рогозин отметил, что "логики здесь нет". Он выразил надежду, что объяснит это Нельсону, так как тот "человек, опытный, возрастной, он должен это понять".
Как сообщал Лайф, США ввели ограничения против 45 российских предприятий и 58 компаний из Китая, якобы связанных с вооружёнными силами стран. В частности, в список попали компании, имеющие отношение к Минобороны РФ и Службе внешней разведки, а также крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.
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