Рогозин решил попросить Байдена "наконец угомонить" сторонников санкций

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин решил обратиться с просьбой к главе NASA Биллу Нельсону. Руководитель российской госкорпорации намерен просить его ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом, чтобы тот "угомонил" сторонников санкций против России.

"Несколько месяцев назад я написал письмо в Министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились", — приводит РИА "Новости" слова Рогозина на ПМЭФ.

США ранее ввели санкции против головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш и ракетно-космического центра "Прогресс". Рогозин отметил, что "логики здесь нет". Он выразил надежду, что объяснит это Нельсону, так как тот "человек, опытный, возрастной, он должен это понять".