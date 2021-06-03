Минобороны обнародовало документы об освобождении Риги от нацистов
Это один из этапов масштабного проекта "Без срока давности", цель которого — напомнить о событиях Великой Отечественной войны.
Памятник освободителям Риги. Фото © ТАСС / EPA
Министерство обороны РФ опубликовало документы об освобождении Риги от нацистских захватчиков. Данные представлены в новом разделе — "Жить в памяти и сердцах!", который посвящён сохранению исторической памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Латвии. Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента РФ.
"В новом разделе на сайте российского военного ведомства опубликован ряд исторически значимых документов, призванных напомнить официальным лицам Латвии о взятых ими на себя обязательствах по сохранению и благоустройству советских воинских захоронений на территории страны", — рассказали в Минобороны.
В ведомстве отметили, что в основном документы дают подробные сведения обо всех основных захоронениях советских солдат. Например, одним из первых в разделе представлено соглашение между РФ и Латвией по вопросам социальной защищённости пенсионеров и членов их семей.
"Значительная часть опубликованных на сайте российского военного ведомства документов рассказывает о красноармейских воинских захоронениях в Екабпилсе, Даугавпилсе и Елгаве и о боях, в ходе которых Красная армия освободила от немецко-фашистских оккупантов эти города", — уточняют в Минобороны.
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны опубликовало архивные документы о легендарном параде 1941 года. Также было раскрыто секретное название военного действия.
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