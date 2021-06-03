Минобороны обнародовало документы об освобождении Риги от нацистов

Министерство обороны РФ опубликовало документы об освобождении Риги от нацистских захватчиков. Данные представлены в новом разделе — "Жить в памяти и сердцах!", который посвящён сохранению исторической памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Латвии. Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента РФ.

"В новом разделе на сайте российского военного ведомства опубликован ряд исторически значимых документов, призванных напомнить официальным лицам Латвии о взятых ими на себя обязательствах по сохранению и благоустройству советских воинских захоронений на территории страны", — рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в основном документы дают подробные сведения обо всех основных захоронениях советских солдат. Например, одним из первых в разделе представлено соглашение между РФ и Латвией по вопросам социальной защищённости пенсионеров и членов их семей.

"Значительная часть опубликованных на сайте российского военного ведомства документов рассказывает о красноармейских воинских захоронениях в Екабпилсе, Даугавпилсе и Елгаве и о боях, в ходе которых Красная армия освободила от немецко-фашистских оккупантов эти города", — уточняют в Минобороны.