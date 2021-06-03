"Понимают свою ответственность": В Федерации хоккея прокомментировали вылет сборной с чемпионата мира
Глава штаба команды отметил, что винить кого-то сейчас нет никакого смысла, лучше заняться планированием победы на Олимпийских играх.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Команда сборной РФ по хоккею очень расстроена тем, что уступила в четвертьфинале канадцам в овертайме со счётом 1:2. Спортсмены понимают свою ответственность за такой результат, сказал глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. Он отметил, что психологически хоккеисты были подготовлены к матчу, анализировать детали будут по возвращении в Москву.
"На данном этапе надо поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду, и игроков, которые приехали в сборную... Сейчас мы будем делать выводы, смотреть вперёд и думать, как нам защитить золото Олимпийских игр в Китае, этот матч дал нам много пищи для размышлений. Конечно, мы недовольны результатом, все очень расстроены, игроки в том числе, все очень переживают и понимают свою ответственность за это поражение и что подвели многих болельщиков", — рассказал Ротенберг в беседе с ТАСС.
Ротенберг отметил, что обвинять сейчас кого-то нет никакого смысла — выложились все, кто приехал на турнир и жил в "пузыре". Сейчас необходимо думать об Олимпийских играх, отметил глава штаба сборной России.
"Конечно, в сборной России мы всегда рассчитываем только на победу, в следующем матче против канадцев мы обязательно победим", — добавил Ротенберг.
Ранее Лайф подробно рассказал о ходе матча в четвертьфинале. Эта игра получилась под стать главному противостоянию всего мира, в котором были самые разные эмоции. Наша команда уже десять лет не может выиграть у "кленовых" в рамках мировых форумов, и эта встреча не стала исключением.
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