Команда сборной РФ по хоккею очень расстроена тем, что уступила в четвертьфинале канадцам в овертайме со счётом 1:2. Спортсмены понимают свою ответственность за такой результат, сказал глава штаба национальной команды, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг. Он отметил, что психологически хоккеисты были подготовлены к матчу, анализировать детали будут по возвращении в Москву.

"На данном этапе надо поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду, и игроков, которые приехали в сборную... Сейчас мы будем делать выводы, смотреть вперёд и думать, как нам защитить золото Олимпийских игр в Китае, этот матч дал нам много пищи для размышлений. Конечно, мы недовольны результатом, все очень расстроены, игроки в том числе, все очень переживают и понимают свою ответственность за это поражение и что подвели многих болельщиков", — рассказал Ротенберг в беседе с ТАСС.

Ротенберг отметил, что обвинять сейчас кого-то нет никакого смысла — выложились все, кто приехал на турнир и жил в "пузыре". Сейчас необходимо думать об Олимпийских играх, отметил глава штаба сборной России.

"Конечно, в сборной России мы всегда рассчитываем только на победу, в следующем матче против канадцев мы обязательно победим", — добавил Ротенберг.