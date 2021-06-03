В США заявили об обязанности России прекратить кибератаки с её территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти России должны найти ответственных за кибератаки, которые совершаются на американские компании якобы с её территории.

"Думаю, что обязательством любой страны является сделать всё возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось", — сказал Блинкен в интервью испанской службе CNN.

Он добавил, что в то время как США и другим странам необходимо укрепить свою оборону, международному сообществу необходимо, чтобы "страны по всему миру взяли на себя обязательства, а затем выполняли их, а не укрывали преступников, участвовавших в этих нападениях, наоборот, искали их и останавливали".