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В США заявили об обязанности России прекратить кибератаки с её территории

Глава Госдепа добавил, что "обязательством любой страны является сделать всё возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности".

3 июня, 23:38
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти России должны найти ответственных за кибератаки, которые совершаются на американские компании якобы с её территории.

"Думаю, что обязательством любой страны является сделать всё возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось", — сказал Блинкен в интервью испанской службе CNN.

Он добавил, что в то время как США и другим странам необходимо укрепить свою оборону, международному сообществу необходимо, чтобы "страны по всему миру взяли на себя обязательства, а затем выполняли их, а не укрывали преступников, участвовавших в этих нападениях, наоборот, искали их и останавливали".

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Ранее стало известно, что президент США Джо Байден намерен обсудить кибератаку на JBS в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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