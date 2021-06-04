Американскую чиновницу приговорили по делу о разглашении касающихся России данных

К шести месяцам тюрьмы приговорили бывшую сотрудницу Минфина США Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс за передачу СМИ конфиденциальной информации, касающейся в том числе Посольства России в Вашингтоне. Об этом сообщает американский Минюст.

"Бывший старший советник в Управлении по реализации законодательства в сфере финансовых преступлений при Министерстве финансов Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс приговорена к шести месяцам заключения в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие сообщений о подозрительной активности и других секретных данных", — говорится в документе федеральной прокуратуры.

Среди рассекреченных данных была информация о Посольстве России в США, о Марии Бутиной, Поле Манафорте, а также о компании Prevezon Alexander, отмечает министерство. По сведениям властей США, на основании передаваемых Эдвардс в течение года материалов было подготовлено не менее 12 публикаций в американских СМИ. Свою вину женщина признала ещё в прошлом году.