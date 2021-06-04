Идею ввести госномера для электросамокатов прокомментировали в МВД
В ведомстве рассказали, что Минтранс готовит постановление, которое позволит уточнить статус такого транспорта на российских улицах.
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В МВД России считают преждевременным рассматривать предложения Совета по правам человека, касающиеся правил эксплуатации электросамокатов, моноколёс и гироскутеров. В ведомстве напомнили, что эти транспортные средства пока в законах и правилах никак не обозначены.
"В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определён", — приводит ТАСС комментарий представителя МВД.
Там отметили, что правовой статус электросамокатов намерен уточнить Минтранс, он готовит соответствующее постановление правительства.
Лайф рассказывал, что ранее в СПЧ среди прочего предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость. Совет выступает за скорейшее обсуждение мер по снижению рисков, для чего инициативы были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права им. Алексеева при Президенте РФ.
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