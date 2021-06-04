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Идею ввести госномера для электросамокатов прокомментировали в МВД

В ведомстве рассказали, что Минтранс готовит постановление, которое позволит уточнить статус такого транспорта на российских улицах.

4 июня, 00:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В МВД России считают преждевременным рассматривать предложения Совета по правам человека, касающиеся правил эксплуатации электросамокатов, моноколёс и гироскутеров. В ведомстве напомнили, что эти транспортные средства пока в законах и правилах никак не обозначены.

"В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определён", — приводит ТАСС комментарий представителя МВД.

Там отметили, что правовой статус электросамокатов намерен уточнить Минтранс, он готовит соответствующее постановление правительства.

Власти Москвы вслед за Петербургом начали ограничивать электросамокаты по скорости

Власти Москвы вслед за Петербургом начали ограничивать электросамокаты по скорости

Лайф рассказывал, что ранее в СПЧ среди прочего предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость. Совет выступает за скорейшее обсуждение мер по снижению рисков, для чего инициативы были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права им. Алексеева при Президенте РФ.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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