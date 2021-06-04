Идею ввести госномера для электросамокатов прокомментировали в МВД

В МВД России считают преждевременным рассматривать предложения Совета по правам человека, касающиеся правил эксплуатации электросамокатов, моноколёс и гироскутеров. В ведомстве напомнили, что эти транспортные средства пока в законах и правилах никак не обозначены.

"В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определён", — приводит ТАСС комментарий представителя МВД.

Там отметили, что правовой статус электросамокатов намерен уточнить Минтранс, он готовит соответствующее постановление правительства.