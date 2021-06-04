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В Минтруде допустили введение выходного 31 декабря на постоянной основе

Ранее в ведомстве рассказали, что последний день текущего года станет для россиян нерабочим.

4 июня, 06:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Министерстве труда РФ не исключили введение выходного дня 31 декабря на постоянной основе. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава ведомства Антон Котяков.

"Мы на неё обязательно посмотрим (на возможность введения выходного дня. — Прим. Лайфа), но с учётом ближайшего горизонта", — сказал министр.

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Ранее Антон Котяков рассказал, что 31 декабря текущего года станет выходным днём, а всего ближайшие новогодние каникулы у россиян продлятся десять дней.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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