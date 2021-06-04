Раскрыта длительность новогодних каникул в 2022 году

Новогодние каникулы в начале 2022 года будут продолжаться десять дней, выходным в том числе станет 31 декабря 2021 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе", — приводит ТАСС слова министра в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он пояснил, что 31 будет выходные априори, потому что выпадает на субботу. Традиционно длинными будут и майские праздники. По словам Котякова, "и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня"