Чижов не увидел угрозы для России в возможном отключении от SWIFT

Отключение России от международной платёжной системы SWIFT не обернётся для страны катастрофой. Такое мнение высказал постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Нет, мы не ощущаем угрозы. Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой", — отметил Чижов в беседе с РИА "Новости".