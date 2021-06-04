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Чижов не увидел угрозы для России в возможном отключении от SWIFT

Пойти на такой шаг грозятся на Западе, считая это одним из методов давления на Москву.

4 июня, 01:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

Отключение России от международной платёжной системы SWIFT не обернётся для страны катастрофой. Такое мнение высказал постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Нет, мы не ощущаем угрозы. Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой", — отметил Чижов в беседе с РИА "Новости".

В МИД рассказали, чем чревато отключение России от SWIFT

В МИД рассказали, чем чревато отключение России от SWIFT

Напомним, ранее Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь, в российском МИДе ответили на угрозу отключения страны от платёжной системы словами "Пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления обороноспособности России.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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