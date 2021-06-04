Новые комары – переносчики лихорадки и гельминтов появились в России

На юге России теперь можно встретить опасных комаров и москитов, перекочевавших из-за границы и передающих укусом различные заболевания и даже личинки, предупредила доктор биологических наук, профессор Светлана Рославцева. Например, комара-"тигра" у нас раньше никогда не было.

"А сейчас комар-"тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки Денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции", — рассказала профессор Рославцева в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что комары могут переносить глистов. От животных через укус комара в организм человека могут попасть личинки дирофилярий — круглых нитевидных гельминтов. Путешествуя по Крыму, надо учитывать характер местности: если район животноводческий — опасность выше.

"Для Крыма характерны разные виды комаров, причём есть и малярийные комары. Все семейства комаров там переносят глистов — это так называемый дирофиляриоз. Особенно это связано с Центральным Крымом, но там, где есть выпас скота, где есть сторожевые собаки, это тоже надо иметь в виду", — предупредила специалист Роспотребнадзора.

Защищаться от насекомых профессор рекомендует фумигаторами, сетками, аэрозолями. В том числе этот арсенал поможет защититься и от энцефалитных клещей, коих можно поймать на прогулке по крымским лесам и горам.