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Регион
Опубликовано 4 июня 2021, 04:27
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В Госдуме предложили ввести новый налог на недвижимость россиян

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

По мнению парламентария, надо рассмотреть возможность повышения сборов в казну и с дорогих автомобилей и яхт.

Увеличить налог в зависимости от количества объектов недвижимости либо их площади предложил зампред Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов. Депутат считает, что в стране необходимо повышать нагрузку на богатейших граждан.

"Например, когда у человека помимо одной квартиры есть ещё четыре-пять, которые он сдаёт. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определённой площади на одного гражданина в собственности. Например, 100 и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество", — поделился Щапов мнением в беседе с Ura.ru.

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Он отметил, что для внедрения инициативы надо будет ещё всё тщательно посчитать. Парламентарий также предлагает ввести более высокие налоги на дорогие автомобили и яхты.

Ранее его коллега по Госдуме Виталий Милонов призвал увеличить налоги для "социально безответственных артистов", а также на букмекерские конторы и коллекторские агентства.

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Арина Родионова
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