В Госдуме предложили ввести новый налог на недвижимость россиян

По мнению парламентария, надо рассмотреть возможность повышения сборов в казну и с дорогих автомобилей и яхт.

Увеличить налог в зависимости от количества объектов недвижимости либо их площади предложил зампред Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов. Депутат считает, что в стране необходимо повышать нагрузку на богатейших граждан.

"Например, когда у человека помимо одной квартиры есть ещё четыре-пять, которые он сдаёт. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определённой площади на одного гражданина в собственности. Например, 100 и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество", — поделился Щапов мнением в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что для внедрения инициативы надо будет ещё всё тщательно посчитать. Парламентарий также предлагает ввести более высокие налоги на дорогие автомобили и яхты.