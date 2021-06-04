История с приглашением экс-чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова в махачкалинский футбольный клуб "Легион Динамо" больше похожа на пиар и полноценную рекламную кампанию. Такого мнения придерживаются футбольные тренеры Юрий Сёмин и Гаджи Гаджиев.

Вместе с тем они отмечают, что дебют Хабиба в футболе может быть интересным и позволит популяризировать эту игру в Дагестане. Однако, по их мнению, для игры на профессиональном уровне футболом необходимо заниматься.

"Хабиб — это реклама, и реклама положительная. Будет он играть или нет, хотя он очень талантливый человек во всех сферах деятельности", — заявил в беседе с телеканалом "360" Юрий Сёмин.

Ещё один собеседник издания, тренер Гаджи Гаджиев, уверен, что Хабиб мог бы сыграть в показательном матче с участием известных людей. Это был бы "его уровень" как спортсмена и как популярного человека.

"Мы дружили с борцами, и многие из них неплохо играли. Например, Загалав Абдулбеков, наш первый олимпийский чемпион, — он здорово играл в футбол", — сказал тренер.

Гаджиев выразил уверенность, что после этой истории футбол в Дагестане станет ещё более популярным.