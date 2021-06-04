Аксёнов: ФСБ собрала данные о крымском бизнесе украинских чиновников

Российские силовики узнали, у каких украинских чиновников, называющих себя "борцами с российским государством", имеется бизнес в Крыму. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксёнов во время Петербургского международного экономического форума.

С его слов, информации было собрано очень много, но озвучить её пока невозможно, так как это может навредить работе силовиков, тем не менее уже есть понимание, кто из украинских руководителей владеет недвижимостью на полуострове. Аксёнов добавил, что многие из этих чиновников на родине "декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию".

"Господин Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет", — добавил глава Крыма.