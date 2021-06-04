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Песков предостерёг от завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Однако при этом пресс-секретарь главы России признал, что этот саммит крайне важен для обеих стран-участниц.

4 июня, 06:57

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Несмотря на то что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена очень важна, ожидать от неё чего-то сверхъестественного не стоит. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Встреча эта очень и очень важная. Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно", — сказал Песков в эфире Первого канала.

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Напомним, в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная беседа Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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