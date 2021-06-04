Песков предостерёг от завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Несмотря на то что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена очень важна, ожидать от неё чего-то сверхъестественного не стоит. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Встреча эта очень и очень важная. Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно", — сказал Песков в эфире Первого канала.