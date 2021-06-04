Россиянам рассказали, что делать с долларами на фоне изменения структуры ФНБ

Россиянам не следует избавляться от долларов на фоне новостей об изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразили финансовые эксперты.

При высоких инфляционных ожиданиях, которые влияют на потребительское поведение, будет наблюдаться рост цен, а рубль не сумеет достаточно сильно окрепнуть, считает глава департамента инвестиционного анализа компании "Универ капитал" Андрей Верников. По его мнению, держателям долларов нужно набраться терпения и не продавать их в пользу рубля.

Такое же мнение выразил специалист по инвестициям компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. По его словам, россиянам, которые получают зарплату в рублях, стоит держать от 30 до 40% дохода в американской валюте. Эксперт считает, что заявления Минфина не должны влиять на личные вложения. С такой точкой зрения согласен и эксперт компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов", — подчеркнул он.