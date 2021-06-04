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Россиянам рассказали, что делать с долларами на фоне изменения структуры ФНБ

Новости Минфина никоим образом не должны сказываться на личных инвестициях, считают специалисты.

4 июня, 06:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россиянам не следует избавляться от долларов на фоне новостей об изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразили финансовые эксперты.

При высоких инфляционных ожиданиях, которые влияют на потребительское поведение, будет наблюдаться рост цен, а рубль не сумеет достаточно сильно окрепнуть, считает глава департамента инвестиционного анализа компании "Универ капитал" Андрей Верников. По его мнению, держателям долларов нужно набраться терпения и не продавать их в пользу рубля.

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Такое же мнение выразил специалист по инвестициям компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. По его словам, россиянам, которые получают зарплату в рублях, стоит держать от 30 до 40% дохода в американской валюте. Эксперт считает, что заявления Минфина не должны влиять на личные вложения. С такой точкой зрения согласен и эксперт компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов", — подчеркнул он.

Напомним, Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. Кроме того, Силуанов заявил и об инфляционном "перегреве" в России. По словам главы Минфина, всё это приведёт к обесцениванию расходов государства и граждан.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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