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Ангарский маньяк получил к двум пожизненным срокам ещё почти 10 лет тюрьмы

Михаил Попков остаётся единственным человеком в России, отбывающим два пожизненных срока. На его счету 83 убийства и три покушения.

4 июня, 06:16
<p>Михаил Попков (ангарский маньяк). Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=unOJDaBe6-E" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Иркутской области</a></p>

Михаил Попков (ангарский маньяк). Кадр из видео YouTube / СУ СКР по Иркутской области

Осуждённый за 81 убийство Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, получил новый срок. Суд приговорил его к девяти годам и восьми месяцам колонии за два убийства, в которых он сознался в 2020 году. С учётом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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"Следствием и судом установлено, что Попков в ночь с 13 на 14 июля 1995 года совершил убийство ранее ему незнакомой женщины. Кроме того, он сообщил следствию, что причастен ещё к одному убийству в 1995 году. Тогда, находясь в лесном массиве за территорией автоколонны в Ангарске, он аналогичным способом расправился с женщиной", — сообщает СУ СКР по Иркутской области.

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Напомним, Михаил Попков остаётся единственным человеком в России, отбывающим два пожизненных срока. На его счету было 81 доказанное убийство и три покушения, сейчас с учётом нового приговора это число увеличилось. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году благодаря генетической экспертизе. В 2020 году Попков признался в двух новых преступлениях. Позже его этапировали в СИЗО-1 Иркутска из "Торбеевского централа" в Мордовии.

Душители, садисты, извращенцы. Самые страшные маньяки России

Душители, садисты, извращенцы. Самые страшные маньяки России

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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