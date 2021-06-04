Ангарский маньяк получил к двум пожизненным срокам ещё почти 10 лет тюрьмы

Осуждённый за 81 убийство Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, получил новый срок. Суд приговорил его к девяти годам и восьми месяцам колонии за два убийства, в которых он сознался в 2020 году. С учётом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

"Следствием и судом установлено, что Попков в ночь с 13 на 14 июля 1995 года совершил убийство ранее ему незнакомой женщины. Кроме того, он сообщил следствию, что причастен ещё к одному убийству в 1995 году. Тогда, находясь в лесном массиве за территорией автоколонны в Ангарске, он аналогичным способом расправился с женщиной", — сообщает СУ СКР по Иркутской области.