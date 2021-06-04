Ангарский маньяк получил к двум пожизненным срокам ещё почти 10 лет тюрьмы
Михаил Попков остаётся единственным человеком в России, отбывающим два пожизненных срока. На его счету 83 убийства и три покушения.
Михаил Попков (ангарский маньяк). Кадр из видео YouTube / СУ СКР по Иркутской области
Осуждённый за 81 убийство Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, получил новый срок. Суд приговорил его к девяти годам и восьми месяцам колонии за два убийства, в которых он сознался в 2020 году. С учётом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
"Следствием и судом установлено, что Попков в ночь с 13 на 14 июля 1995 года совершил убийство ранее ему незнакомой женщины. Кроме того, он сообщил следствию, что причастен ещё к одному убийству в 1995 году. Тогда, находясь в лесном массиве за территорией автоколонны в Ангарске, он аналогичным способом расправился с женщиной", — сообщает СУ СКР по Иркутской области.
Напомним, Михаил Попков остаётся единственным человеком в России, отбывающим два пожизненных срока. На его счету было 81 доказанное убийство и три покушения, сейчас с учётом нового приговора это число увеличилось. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году благодаря генетической экспертизе. В 2020 году Попков признался в двух новых преступлениях. Позже его этапировали в СИЗО-1 Иркутска из "Торбеевского централа" в Мордовии.
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