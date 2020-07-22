Душители, садисты, извращенцы. Самые страшные маньяки России

Ангарский маньяк. Михаил Попков

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Младший лейтенант милиции Михаил Попков стал самым страшным маньяком в истории России. Он убил 81 женщину, на жизнь ещё трёх покушался. Но, как оказалось, это ещё не всё: маньяк признался в ещё двух убийствах. Убивать женщин Попков начал после измены жены, когда, вернувшись домой со службы пораньше, нашёл в мусорном ведре использованный презерватив.

С 1994 по 2000 год он убивал женщин лёгкого поведения. Схема была одна и та же: он сажал их в служебную машину, якобы желая подвезти, а затем насиловал и убивал. Задержали маньяка лишь через 12 лет после того, как он перестал убивать из-за импотенции.

Андрей Чикатило

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Фамилия этого маньяка стала нарицательной и наводит ужас даже сейчас. Ростовский убийца был непримечательным инженером на одном из городских заводов. С 1981 по 1990 год он убивал мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 17 лет. Маньяк признался в 56 убийствах, следствие доказало 53 случая. Чикатило вырезал у жертв глаза и половые органы и ел части их тел.

Смерть людей возбуждала маньяка. При этом он был женат, воспитывал двух детей и со стороны выглядел идеальным семьянином и верным мужем. Чикатило долгие годы не могли поймать, даже арестовывали, но отпускали за неимением доказательств. Взяли маньяка лишь в 1990 году и спустя четыре года расстреляли.

Битцевский маньяк. Александр Пичушкин

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Своё первое убийство маньяк совершил в 18 лет. В 1992 году он задушил своего однокурсника в ПТУ, где Пичушкин учился на слесаря. Однако серийно убивать он начал в 2001 году, работая грузчиком недалеко от Битцевского парка. Там он и убивал своих жертв, а трупы прятал в канализационные люки. Пичушкин тщательно готовился к каждому убийству. Чаще всего маньяк убивал пожилых мужчин: алкоголиков или бомжей.

Но со временем переключился на своих знакомых: убийство близких людей доставляло ему особое удовольствие. Пичушкин любил шахматы и после каждого убийства закрывал шахматную клетку на доске. Как говорит он сам, он хотел убить 64 человека, чтобы закрыть всю доску. Последней его жертвой была Марина Москалева — коллега Пичушкина.

Сатана в юбке. Ирина Гайдамачук

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Женщина-маньяк — крайне редкое явление. Гайдамачук переодевалась в работника соцзащиты, чтобы убивать и грабить пенсионеров. Она объясняла это тем, что "ненавидит стариков". Маньячка была безработной и злоупотребляла спиртным. С жертвами она расправлялась хладнокровно и расчётливо, чаще всего она убивала пожилых людей молотком. Свои преступления она совершала на протяжении семи лет — с 2003 по 2010 год.