Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В правительстве не одобрили идею ограничить выдачу багажа в аэропортах одним часом

Там отметили, что такая мера может негативно повлиять на финансовое положение и так с трудом переживших кризис авиакомпаний.

4 июня, 05:56
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин </p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Комиссия российского правительства по законодательной деятельности не одобрила предложение депутатов Госдумы ограничить время выдачи багажа в аэропортах одним часом. Ранее с такой инициативой выступили парламентарии от фракции ЛДПР.

Как сообщает ТАСС, одной из причин стало отсутствие в законодательстве термина "прибытие воздушного судна", что значительно усложняет определение времени, с которого должен начинаться обратный отсчёт. Также отмечается, что в каждом аэропорту время выдачи оговаривается с перевозчиком индивидуально, учитывая особенности терминала, пассажиропотока и инфраструктуры авиагавани в целом.

Авиакомпаниям предложили ввести новую льготу для россиян с прививкой от ковида

Авиакомпаниям предложили ввести новую льготу для россиян с прививкой от ковида

Кроме того, в правительстве отметили, что такая мера может губительно повлиять на финансовое положение авиакомпаний и аэропортов, которые сегодня пытаются выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса в прошлом году.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме предложили увеличить налог в зависимости от количества объектов недвижимости либо их площади.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1