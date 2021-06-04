В правительстве не одобрили идею ограничить выдачу багажа в аэропортах одним часом
Там отметили, что такая мера может негативно повлиять на финансовое положение и так с трудом переживших кризис авиакомпаний.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Комиссия российского правительства по законодательной деятельности не одобрила предложение депутатов Госдумы ограничить время выдачи багажа в аэропортах одним часом. Ранее с такой инициативой выступили парламентарии от фракции ЛДПР.
Как сообщает ТАСС, одной из причин стало отсутствие в законодательстве термина "прибытие воздушного судна", что значительно усложняет определение времени, с которого должен начинаться обратный отсчёт. Также отмечается, что в каждом аэропорту время выдачи оговаривается с перевозчиком индивидуально, учитывая особенности терминала, пассажиропотока и инфраструктуры авиагавани в целом.
Кроме того, в правительстве отметили, что такая мера может губительно повлиять на финансовое положение авиакомпаний и аэропортов, которые сегодня пытаются выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса в прошлом году.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме предложили увеличить налог в зависимости от количества объектов недвижимости либо их площади.
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