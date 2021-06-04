В правительстве не одобрили идею ограничить выдачу багажа в аэропортах одним часом

Комиссия российского правительства по законодательной деятельности не одобрила предложение депутатов Госдумы ограничить время выдачи багажа в аэропортах одним часом. Ранее с такой инициативой выступили парламентарии от фракции ЛДПР.

Как сообщает ТАСС, одной из причин стало отсутствие в законодательстве термина "прибытие воздушного судна", что значительно усложняет определение времени, с которого должен начинаться обратный отсчёт. Также отмечается, что в каждом аэропорту время выдачи оговаривается с перевозчиком индивидуально, учитывая особенности терминала, пассажиропотока и инфраструктуры авиагавани в целом.

Кроме того, в правительстве отметили, что такая мера может губительно повлиять на финансовое положение авиакомпаний и аэропортов, которые сегодня пытаются выйти из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса в прошлом году.