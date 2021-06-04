Столкновение двух судов обрушило гигантские краны в тайваньском порту

Столкновение двух судов обрушило гигантский кран в тайваньском порту. Видео © Twitter / Фазли

Огромный контейнеровоз врезался в док порта Гаосюн в Тайване и задел стоящий там другой корабль. После столкновения судов обрушились два береговых крана для перемещения контейнеров.

Berth 70 is inside Container Terminal 3, while Berth 66 where the Durban was heading) is inside Container Terminal 2.



The two berths are approximately 1 mile apart.



Again, this was either deliberate or monumental human error. pic.twitter.com/WilOBNdVOi — HUNTSMAN 🇺🇸 (@man_integrated) June 3, 2021

Как пишет Daily Mail, один из кранов упал на контейнеры, а они, в свою очередь, едва не придавили испуганных рабочих. Падающие металлические конструкции разметали многотонные контейнеры по причалу, как спичечные коробки.

На опубликованной в интернете видеозаписи видно, что потрясённые рабочие в порту спасаются бегством. В результате инцидента 58-летний портовый рабочий был отправлен в больницу с лёгкой травмой руки. Ещё двое рабочих попали в западню, их пришлось вытаскивать спасателям. К счастью, серьёзных травм никто не получил, а на спасательную операцию, по данным издания, ушло чуть более двух часов.