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Столкновение двух судов обрушило гигантские краны в тайваньском порту

Сооружения медленно рухнули на терминал. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.

4 июня, 04:58

Фото © Корпорация портов Тайваня

Столкновение двух судов обрушило гигантский кран в тайваньском порту. Видео © Twitter / Фазли

Огромный контейнеровоз врезался в док порта Гаосюн в Тайване и задел стоящий там другой корабль. После столкновения судов обрушились два береговых крана для перемещения контейнеров.

Как пишет Daily Mail, один из кранов упал на контейнеры, а они, в свою очередь, едва не придавили испуганных рабочих. Падающие металлические конструкции разметали многотонные контейнеры по причалу, как спичечные коробки.

На опубликованной в интернете видеозаписи видно, что потрясённые рабочие в порту спасаются бегством. В результате инцидента 58-летний портовый рабочий был отправлен в больницу с лёгкой травмой руки. Ещё двое рабочих попали в западню, их пришлось вытаскивать спасателям. К счастью, серьёзных травм никто не получил, а на спасательную операцию, по данным издания, ушло чуть более двух часов.

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А в конце мая в Испании в порту опрокинулось судно, двое моряков пропали без вести. На борту в момент инцидента находилось девять членов экипажа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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