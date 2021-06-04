Онищенко предложил запретить пиво в пластиковых бутылках
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что в этой сфере огромное лобби, но нужно обсуждать переход на стеклянную тару.
Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Россия должна отказаться от производства и использования пластиковых бутылок для воды и пива, заявил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Нужно организовать обсуждение с участием производителей ПЭТ-тары и договариваться с ними, считает парламентарий.
"У нас воды много выпускается в пластиковой таре, даже казахи перешли на стекло, хотя у них меньше возможностей. У нас огромное лобби пластиковое... И все мои попытки ввести запрет на тару для слабоалкогольных напитков разбивались о то, что "ну как же — это же дёшево, это же люди, им надо пить", — посетовал бывший главный санитарный врач РФ в беседе с ТАСС.
Депутат убеждён, что можно обойтись и без пива — "без этого обходились долгое время". Он предлагает не идти на компромиссные варианты, утилизировать например, а решить принципиально вопрос — "вообще такую тару не делать и постепенно заменять".
Ранее Лайф писал, что Онищенко призвал россиян отказаться от продукции Nestle, Coca-Cola и Mars. Бывший глава Роспотребнадзора считает, что простой запрет не поможет на пути к оздоровлению населения. Важная задача — создание комплексной программы по пропаганде здорового питания, указал депутат.
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