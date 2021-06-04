У жителя Тувы заподозрили сибирскую язву
Мужчину изолировали, его лечат. Также медики следят за здоровьем тех, кто с ним контактировал.
Фото © vk.com / vladislavkhovalyg
В Туве введён карантин в селе Бижиктиг-Хая, где у местного жителя заподозрили сибирскую язву. Об этом сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг.
"У 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву. Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении на странице главы республики в соцсети "ВКонтакте".
По его данным, у мужчины кожная форма заболевания, которая "менее агрессивна по сравнению с лёгочной и желудочно-кишечной". Медики следят и за состоянием тех, кто контактировал с больным. В селе уже работает комиссия и специалисты, которые готовы ликвидировать очаг заболевания сибирской язвой. Они берут пробы, "которые в ближайшее время позволят дать компетентное заключение относительно ситуации".
Как рассказывал Лайф, ранее учёный заявил, что потепление климата может освободить из могильников сибирскую язву и древние бактерии.
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