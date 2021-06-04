У жителя Тувы заподозрили сибирскую язву

По его данным, у мужчины кожная форма заболевания, которая "менее агрессивна по сравнению с лёгочной и желудочно-кишечной". Медики следят и за состоянием тех, кто контактировал с больным. В селе уже работает комиссия и специалисты, которые готовы ликвидировать очаг заболевания сибирской язвой. Они берут пробы, "которые в ближайшее время позволят дать компетентное заключение относительно ситуации".