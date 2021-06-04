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У жителя Тувы заподозрили сибирскую язву

Мужчину изолировали, его лечат. Также медики следят за здоровьем тех, кто с ним контактировал.

4 июня, 04:20
<p>Фото © vk.com / vladislavkhovalyg</p>

Фото © vk.com / vladislavkhovalyg

В Туве введён карантин в селе Бижиктиг-Хая, где у местного жителя заподозрили сибирскую язву. Об этом сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг.

"У 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву. Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении на странице главы республики в соцсети "ВКонтакте".

По его данным, у мужчины кожная форма заболевания, которая "менее агрессивна по сравнению с лёгочной и желудочно-кишечной". Медики следят и за состоянием тех, кто контактировал с больным. В селе уже работает комиссия и специалисты, которые готовы ликвидировать очаг заболевания сибирской язвой. Они берут пробы, "которые в ближайшее время позволят дать компетентное заключение относительно ситуации".

В деревне под Тулой обнаружены мёртвыми около 150 коров

В деревне под Тулой обнаружены мёртвыми около 150 коров

Как рассказывал Лайф, ранее учёный заявил, что потепление климата может освободить из могильников сибирскую язву и древние бактерии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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