Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном из-за нового инцидента

Погранслужба Кыргызстана показала, как таджикские военные устанавливали контейнер. Видео © Telegram / Sputnik Кыргызстан

Пограничники Киргизии перешли на усиленный режим несения службы на границе с Таджикистаном из-за очередного витка напряжённости. Об этом сообщила пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы, 4 июня начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области (Киргизия) с заходом вглубь территории Киргизской Республики до 1 000 м", – заявили в ведомстве.

Там уточнили, что после этих действий контейнер был оставлен военными, они отошли от него на 600 метров. Помимо этого киргизские пограничники фиксируют скопление таджикских военных на автомобилях и легкобронированной технике.