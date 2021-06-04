Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном из-за нового инцидента
Бишкек уверяет, что военные соседней республики установили контейнер на спорном участке границы.
Погранслужба Кыргызстана показала, как таджикские военные устанавливали контейнер. Видео © Telegram / Sputnik Кыргызстан
Пограничники Киргизии перешли на усиленный режим несения службы на границе с Таджикистаном из-за очередного витка напряжённости. Об этом сообщила пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
"Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы, 4 июня начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области (Киргизия) с заходом вглубь территории Киргизской Республики до 1 000 м", – заявили в ведомстве.
Там уточнили, что после этих действий контейнер был оставлен военными, они отошли от него на 600 метров. Помимо этого киргизские пограничники фиксируют скопление таджикских военных на автомобилях и легкобронированной технике.
"Принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей сторон, однако пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки", — утверждает Погранслужба Киргизии.
Напомним, обстановка на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в конце апреля. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вскоре стороны договорились о прекращении огня, однако стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.
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