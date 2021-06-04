Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном из-за нового инцидента

Бишкек уверяет, что военные соседней республики установили контейнер на спорном участке границы.

4 июня, 03:45

Погранслужба Кыргызстана показала, как таджикские военные устанавливали контейнер. Видео © Telegram / Sputnik Кыргызстан

Пограничники Киргизии перешли на усиленный режим несения службы на границе с Таджикистаном из-за очередного витка напряжённости. Об этом сообщила пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы, 4 июня начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области (Киргизия) с заходом вглубь территории Киргизской Республики до 1 000 м", – заявили в ведомстве.

Там уточнили, что после этих действий контейнер был оставлен военными, они отошли от него на 600 метров. Помимо этого киргизские пограничники фиксируют скопление таджикских военных на автомобилях и легкобронированной технике.

"Принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей сторон, однако пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки", — утверждает Погранслужба Киргизии.

Путин и Жапаров обсудили конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

Путин и Жапаров обсудили конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

Напомним, обстановка на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в конце апреля. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вскоре стороны договорились о прекращении огня, однако стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Жапаров поблагодарил Путина за сопереживание из-за конфликта на киргизско-таджикской границе

24 мая, 16:39

В Таджикистане сообщили о подготовке к визиту Путина

19 мая, 04:33

"Первой реакцией было желание плакать!": Пожар уничтожил десятую часть всех гигантских секвой мира

сегодня в 03:26

Рогозин назвал две причины российского рекорда по космическим пускам без аварий

сегодня в 03:36

Белый дом получил секретный отчёт и отказался верить в отсутствие НЛО

сегодня в 03:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1