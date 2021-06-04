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Рогозин назвал две причины российского рекорда по космическим пускам без аварий

В этом году страна побила советское достижение по количеству безаварийных стартов ракет.

4 июня, 03:36
<p>Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв</p>

Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

Секрет рекорда "Роскосмоса" по количеству безаварийных пусков ракет (58 подряд) заключается в кадровой и антикоррупционной политике, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что главное — правильный подбор людей и финансовая честность.

"Я вернул в отрасль технических специалистов, которые незаслуженно были от неё отторгнуты... Я их слушаю очень внимательно и поступаю так, как они говорят.... А воровство в такой отрасли, как ракетно-космическая, приведёт обязательно к аварийности. Деньги не сыплются из рога изобилия, они от чего-то отнимаются, от каких-то программ, в том числе программ повышения качества и надёжности продукции", — сказал Рогозин в интервью РИА "Новости" на Петербургском международном экономическом форуме.

Рекорд по числу космических пусков без аварий установлен в России

Рекорд по числу космических пусков без аварий установлен в России

Глава "Роскосмоса" заявил, что корпорация постарается держать взятую планку по безаварийности и в дальнейшем.

Ранее Лайф писал о том, что Рогозин опроверг слухи о переговорах со SpaceX о доставке космонавтов на МКС. Госкорпорация использует все производственные мощности для осуществления запусков, которых в этом году запланировано немало, отметил глава "Роскосмоса".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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