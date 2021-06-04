Рогозин назвал две причины российского рекорда по космическим пускам без аварий

"Я вернул в отрасль технических специалистов, которые незаслуженно были от неё отторгнуты... Я их слушаю очень внимательно и поступаю так, как они говорят.... А воровство в такой отрасли, как ракетно-космическая, приведёт обязательно к аварийности. Деньги не сыплются из рога изобилия, они от чего-то отнимаются, от каких-то программ, в том числе программ повышения качества и надёжности продукции", — сказал Рогозин в интервью РИА "Новости" на Петербургском международном экономическом форуме.