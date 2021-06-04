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"Первой реакцией было желание плакать!": Пожар уничтожил десятую часть всех гигантских секвой мира

Исследования Службы национальных парков США ещё не опубликованы, но уже получили огласку, учёные планируют взять себя в руки и начать заново высаживать редкие деревья.

4 июня, 03:26
<p>Секвойя, тлеющая спустя девять месяцев после пожара. Фото © <a href="https://www.nps.gov/seki/learn/news/areas-in-sequoia-national-park-still-smoldering-from-2020-wildfires.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба национальных парков США</a></p>

Секвойя, тлеющая спустя девять месяцев после пожара. Фото © Служба национальных парков США

Обнародован шокирующий отчёт Службы национальных парков США об ущербе от пожара, который полыхал в Калифорнии летом 2020 года, сообщает телеканал CNN. Природное возгорание уничтожило около 10–14% всех гигантских секвой, существовавших в то время в мире. Автор исследования Кристи Бригэм говорит, что первой её реакцией было желание заплакать.

"Потеря от 7500 до 10 600 гигантских секвой, возраст многих из которых, скорее всего, составляет тысячи лет, губительна", — отмечает Бригэм, которая отвечает за управление ресурсами и проведение исследований в калифорнийских национальных парках, где растут эти деревья.

Она рассказывает, что в этой чудовищной лесной трагедии есть и небольшая радость: в некоторых частях парка в условиях низкой интенсивности пожара шишки открылись и выпали семена. И всё же "посев секвойи — это не то же самое, что 2000-летнее дерево", — сокрушается учёный. Кристи Бригэм вместе с коллегами планирует подать заявки на гранты для финансирования дополнительной обработки леса. Примечательно, что спустя девять месяцев, в мае, учёные и пожарные обнаружили единственную секвойю, всё ещё тлеющую после пожара.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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