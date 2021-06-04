В США впервые назвали сумму ущерба от штурма Капитолия

Прокуратура США впервые озвучила сумму ущерба, нанесённого Капитолию январским штурмом сторонников Дональда Трампа, — полтора миллиона долларов, сообщает газета The Washington Post. Издание ссылается на данные, указанные в рамках одного из судебных дел участников беспорядков — 38-летнего Пола Ходжкинса. В письме-соглашении с признанием его вины и называется убыток.

"Ваш клиент признаёт, что в результате беспорядков, произошедших 6 января 2021 года, по состоянию на 17 мая 2021 года Капитолию Соединённых Штатов был нанесён ущерб приблизительно на 1 495 326,55 доллара США", — говорится в письме помощника прокурора США Моны Седки.

Обвинение планирует взыскать по 500 долларов с тех, кого признают виновными в совершении менее тяжких правонарушений, и по две тысячи долларов с тех, кто проходит по более серьёзной статье. Издание подчёркивает, что принцип расчёта этой суммы не до конца ясен. Власти сообщают, что были повреждены предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность, в том числе разбито золотое зеркало XIX века.